Grêmio vence o Botafogo na estreia da Copinha Feminina

Grêmio estreou com os três pontos. Jhony Inácio / Ag.Paulistão/Divulgação

O Grêmio estreou com vitória sobre o atual campeão brasileiro na Copinha Feminina. Na tarde de quarta-feira (3), o Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 0, no Ceret. Os gols foram de Gisele e Maria.

Com o resultado, as Mosqueteiras encerraram a rodada na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos três pontos do Palmeiras, mas atrás nos critérios de desempate. Agora, as equipes ficarão frente à frente no próximo sábado (6), às 17h, para disputar o primeiro lugar.

O jogo

O Tricolor saiu na frente aos 24 minutos. Júlia Martins pressionou a saída de bola do Botafogo e conseguiu interceptar a bola. Então, serviu Gisele, que exigiu grande defesa da goleira Isadora, com os pés. No rebote, porém, a promessa gremista não desperdiçou e, de cavadinha, abriu o placar.

A vitória foi consolidada aos 18 do segundo tempo. Ana Lays cruzou à área para que Maria surgisse às costas da defesa e finalizasse com o pé direito para o fundo do gol.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Jogos do Grupo D

1ª rodada — quarta-feira (3/12)

Palmeiras 6x1 UDA-AL

Botafogo 0x2 Grêmio

2ª rodada — sábado (6/12)

17h: Palmeiras x Grêmio

20h: UDA-AL x Botafogo

3ª rodada — terça-feira (9/12)

16h: Palmeiras x Botafogo

19h: Grêmio x UDA-AL

Situação do Grupo D