Grêmio vence a UDA-AL e conquista classificação inédita às quartas da Copinha Feminina

As Mosqueteiras conquistaram a classificação inédita às quartas de final da Copinha Feminina. Na noite desta terça-feira (9), venceram a UDA-AL por 2 a 0, no Ceret, em São Paulo, para confirmar o avanço.
O destaque ficou por conta da atacante Gisele, que marcou seu terceiro gol na competição. Além dela, Jamille também balançou as redes.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos sete pontos e manteve a liderança do Grupo D. Agora, aguarda o encerramento da fase classificatória para conhecer o adversário dos mata-matas. As quartas de final se iniciam na próxima sexta-feira (12).
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Chaveamento dos matas
Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)
- 1º melhor campanha x 8º melhor campanha
- 2º melhor campanha x 7º melhor campanha
- 3º melhor campanha x 6º melhor campanha
- 4º melhor campanha x 5º melhor campanha
Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)
- 1º melhor campanha x 4º melhor campanha
- 2º melhor campanha x 3º melhor campanha
Final — 20/12 (sábado)
- vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2
Jogos do Grupo D
1ª rodada — quarta-feira (3/12)
- Palmeiras 6x1 UDA-AL
- Botafogo 0x2 Grêmio
2ª rodada — sábado (6/12)
- Palmeiras 1x1 Grêmio
- UDA-AL 0x8 Botafogo
3ª rodada — terça-feira (9/12)
- Palmeiras 0x2 Botafogo
- Grêmio 2x0 UDA-AL
Situação do Grupo D
- Grêmio: 7 pontos
- Botafogo: 6 pontos
- Palmeiras: 4 pontos
- UDA-AL: 0 pontos