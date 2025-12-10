Grêmio vence a UDA-AL e conquista classificação inédita às quartas da Copinha Feminina

Jamille marcou o segundo gol do Grêmio. Jhony Inácio / Ag Paulistão/Divulgação

As Mosqueteiras conquistaram a classificação inédita às quartas de final da Copinha Feminina. Na noite desta terça-feira (9), venceram a UDA-AL por 2 a 0, no Ceret, em São Paulo, para confirmar o avanço.

O destaque ficou por conta da atacante Gisele, que marcou seu terceiro gol na competição. Além dela, Jamille também balançou as redes.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos sete pontos e manteve a liderança do Grupo D. Agora, aguarda o encerramento da fase classificatória para conhecer o adversário dos mata-matas. As quartas de final se iniciam na próxima sexta-feira (12).

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Chaveamento dos matas

Quartas de final — 12 ou 13/12 (sexta ou sábado)

1º melhor campanha x 8º melhor campanha

2º melhor campanha x 7º melhor campanha

3º melhor campanha x 6º melhor campanha

4º melhor campanha x 5º melhor campanha

Semifinal — 16 ou 17/12 (terça ou quarta)

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2º melhor campanha x 3º melhor campanha

Final — 20/12 (sábado)

vencedor da semi 1 x vencedor da semi 2

Jogos do Grupo D

1ª rodada — quarta-feira (3/12)

Palmeiras 6x1 UDA-AL

Botafogo 0x2 Grêmio

2ª rodada — sábado (6/12)

Palmeiras 1x1 Grêmio

UDA-AL 0x8 Botafogo

3ª rodada — terça-feira (9/12)

Palmeiras 0x2 Botafogo

Grêmio 2x0 UDA-AL

Situação do Grupo D