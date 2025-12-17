Grêmio renova contrato de volante do time feminino para a próxima temporada 

O Grêmio renovou o contrato da volante Amanda Brunner para a próxima temporada. O novo vínculo foi publicado no BID da CBF na tarde da última terça-feira (16).
A meio-campista de 32 anos chegou ao Tricolor no início de 2025. Ao longo do ano, somou 23 jogos, com dois gols e uma assistência. Além de ter sido campeã gaúcha.
Agora, com mais essa permanência, já são 19 atletas com vínculo para 2026. A grande expectativa, a partir de agora, é acerca da renovação de Camila Pini. Destaque da temporada, a meio-campista tem vínculo apenas até 31 de dezembro.
Números de Camila Pini pelo Grêmio
- 23 jogos
- 2 gols
- 1 assistência
Atletas com vínculo com o Grêmio para 2026
- Goleiras: Raissa e Sol
- Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão
- Zagueiras: Brito e Emille
- Meio-campistas: Daniela Montoya, Bia Santos, Drika, Dudinha e Amanda Brunner
- Atacantes: Julia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha, Valeria Paula, Luana Spindler, Brenda Woch e Yamila Rodríguez