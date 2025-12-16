Grêmio renova contrato de mais cinco jogadoras para 2026; veja a lista

O Grêmio renovou o contrato de mais cinco atletas do time feminino visando a próxima temporada. São elas: as meias Drika e Dudinha, a goleira Sol e as atacantes Luana Spindler e Yamila Rodríguez.
Todos os vínculos foram publicados no BID da CBF na tarde da última segunda-feira (16). Com isso, agora, o Tricolor já tem 18 atletas garantidas para a próxima temporada (veja lista abaixo).
Entre as cinco permanências, o destaque fica por conta da atacante Yamila Rodríguez, que disputou 23 jogos, com cinco gols e cinco assistências. Além dela, a meio-campista Drika também esteve entre as mais utilizadas, com 14 partidas, cinco gols e uma assistência.
As outras atletas, porém, não tiveram muitas oportunidades. Sol é a terceira goleira e não foi a campo. Enquanto Dudinha foi utilizada apenas uma vez, no Gauchão. E Luana Spindler atuou em apenas oito oportunidades.
Agora, com mais essas cinco permanências, a grande expectativa é acerca da renovação de Camila Pini. Destaque da temporada, a meio-campista tem vínculo apenas até 31 de dezembro.
Números das atletas em 2025
Drika (meia)
- 14 jogos
- 5 gols
- 1 assistência
Dudinha (meia)
- 1 jogo
Luana Spindler (atacante)
- 8 jogos
Sol (goleira)
- 0 jogos
Yamila Rodríguez (atacante)
- 23 jogos
- 5 gols
- 5 assistências
Atletas com vínculo com o Grêmio para 2026
- Goleiras: Raissa e Sol
- Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão
- Zagueiras: Brito e Emille
- Meio-campistas: Daniela Montoya, Bia Santos, Drika e Dudinha
- Atacantes: Julia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha, Valeria Paula, Luana Spindler, Brenda Woch e Yamila Rodríguez
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲