Grêmio renova contrato de mais cinco jogadoras para 2026; veja a lista

Yamila Rodríguez é uma das cinco atletas que teve o novo vínculo publicado no BID. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio renovou o contrato de mais cinco atletas do time feminino visando a próxima temporada. São elas: as meias Drika e Dudinha, a goleira Sol e as atacantes Luana Spindler e Yamila Rodríguez.

Todos os vínculos foram publicados no BID da CBF na tarde da última segunda-feira (16). Com isso, agora, o Tricolor já tem 18 atletas garantidas para a próxima temporada (veja lista abaixo).

Entre as cinco permanências, o destaque fica por conta da atacante Yamila Rodríguez, que disputou 23 jogos, com cinco gols e cinco assistências. Além dela, a meio-campista Drika também esteve entre as mais utilizadas, com 14 partidas, cinco gols e uma assistência.

As outras atletas, porém, não tiveram muitas oportunidades. Sol é a terceira goleira e não foi a campo. Enquanto Dudinha foi utilizada apenas uma vez, no Gauchão. E Luana Spindler atuou em apenas oito oportunidades.

Agora, com mais essas cinco permanências, a grande expectativa é acerca da renovação de Camila Pini. Destaque da temporada, a meio-campista tem vínculo apenas até 31 de dezembro.

Números das atletas em 2025

Drika (meia)

14 jogos

5 gols

1 assistência

Dudinha (meia)

1 jogo

Luana Spindler (atacante)

8 jogos

Sol (goleira)

0 jogos

Yamila Rodríguez (atacante)

23 jogos

5 gols

5 assistências

Atletas com vínculo com o Grêmio para 2026

Goleiras: Raissa e Sol

Raissa e Sol Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão

Camila Arrieta e Dani Barão Zagueiras: Brito e Emille

Brito e Emille Meio-campistas: Daniela Montoya, Bia Santos, Drika e Dudinha

Daniela Montoya, Bia Santos, Drika e Dudinha Atacantes: Julia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha, Valeria Paula, Luana Spindler, Brenda Woch e Yamila Rodríguez