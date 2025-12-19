Grêmio renova contrato de atacante do time feminino

Brenda Woch rompeu os ligamentos do joelho no início da temporada e ficou cerca de nove meses no departamento médico. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio renovou o contrato da atacante Brenda Woch visando a próxima temporada. O novo vínculo é válido até dezembro de 2026 e já está publicado no BID da CBF.

A atleta de 27 anos desembarcou em Porto Alegre no início deste ano, após passagem pelo Toluca-MÉX. Na pré-temporada, porém, Brenda Woch sofreu uma lesão de LCA no joelho esquerdo e, por isso, voltou a ficar à disposição apenas no último jogo de 2025.

Agora, com mais essa permanência, já são 19 atletas com vínculo para 2026. A grande expectativa, a partir de então, é acerca da renovação de Camila Pini. Destaque da temporada, a meio-campista tem vínculo apenas até 31 de dezembro.

Atletas com vínculo com o Grêmio para 2026

Goleiras: Raissa e Sol

Raissa e Sol Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão

Camila Arrieta e Dani Barão Zagueiras: Brito e Emille

Brito e Emille Meio-campistas: Daniela Montoya, Bia Santos, Drika, Dudinha e Amanda Brunner

Daniela Montoya, Bia Santos, Drika, Dudinha e Amanda Brunner Atacantes: Julia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha, Valeria Paula, Luana Spindler, Brenda Woch e Yamila Rodríguez