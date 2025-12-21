Grêmio renova com meia que foi destaque da temporada no feminino

Camila Pini marcou sete gols em 2025. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio renovou o contrato de um dos grandes destaques da temporada do time feminino. A meia Camila Pini, de 35 anos, estendeu seu vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026.

O novo contrato já foi publicado no BID da CBF. De acordo com o clube, ainda há cláusulas de renovação automática mediante ao cumprimento de metas.

Contratada no início da temporada, Camila Pini ficou marcada pelos golaços diante de falta marcados ao longo do ano. A meia encerrou 2025 com 26 jogos, sete gols e quatro assistências. Além do título gaúcho.

Agora, com mais essa permanência, já são 20 atletas com vínculo para 2026. Entre as renovações, além de Camila Pini, os destaques ficam por conta da lateral-direita Dani Barão e da atacante Giovaninha.

Números de Camila Pini em 2025

26 jogos

7 gols

4 assistências

1 título do Gauchão

Atletas com vínculo com o Grêmio para 2026

Goleiras: Raissa e Sol

Raissa e Sol Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão

Camila Arrieta e Dani Barão Zagueiras: Brito e Emille

Brito e Emille Meio-campistas: Daniela Montoya, Bia Santos, Drika, Dudinha, Amanda Brunner e Camila Pini

Daniela Montoya, Bia Santos, Drika, Dudinha, Amanda Brunner e Camila Pini Atacantes: Julia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha, Valeria Paula, Luana Spindler, Brenda Woch e Yamila Rodríguez



















