O sonho do título inédito do Grêmio na Copinha Feminina foi adiado. Depois de chegar invicto à decisão, o time gaúcho foi derrotado pelo Flamengo por 6 a 0 neste sábado (20), no Pacaembu, em São Paulo.
Kaylane, Brendha (duas vezes), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit fizeram os gols da equipe carioca, que assegurou o bicampeonato em três edições da competição de base feminina.
O jogo
O técnico Marcelo Sacknies optou por começar a partida com o mesmo time que eliminou o Santos nos pênaltis. Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma e Ana Vidal; Adri Aldana, Rayssa e Luana Falconeri; Julia Martins, Maria e Gisele.
Primeiro tempo
Não demorou muito para o Flamengo abrir o placar no Pacaembu. Em cobrança de escanteio, aos seis minutos, a bola foi desviada no primeiro poste e Kaylane apareceu na pequena área para tocar para dentro de cabeça.
Aos 22 minutos, as cariocas ampliaram. Depois de cruzamento pelo lado direito, Brendha fez 2 a 0 para o Flamengo.
A resposta gremista só apareceu aos 33 minutos. Júlia Martins cobrou escanteio na área, Allyne subiu mais alto que todo mundo e mandou a bola na trave.
Segundo tempo
O segundo tempo começou como o primeiro. Logo aos 10 minutos, as flamenguistas fizeram o terceiro gol. Com o Grêmio atirado para o campo de ataque, o Flamengo puxou o contra-ataque e Anna Luiza foi lançada às costas da defesa. A meia limpou Allyne e bateu na saída de Josi.
Perdidas em campo, as Gurias Gremistas ainda sofreram o quarto aos 24 minutos. Com dois passes no meio de campo, a defesa gremista ficou em linha e Brendha recebeu em profundidade. Artilheira da Copinha, a centroavante marcou seu 10º gol na competição.
O que já era ruim, piorou. Ana Vidal tentou impedir a bola de chegar para a adversária, mas acabou mandando contra a própria meta e fez o quinto das cariocas.
Aos 38 minutos, o Flamengo chegou ao sexto gol. A cobrança de escanteio foi curta e caiu nos pés de Isabela. A jogadora cruzou na área e Nina Garrit fez 6x0.