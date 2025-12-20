Futebol feminino

No Pacaembu
Notícia

Grêmio perde de goleada para o Flamengo e fica com o vice da Copa São Paulo Feminina

Time carioca conquistou o bicampeonato da principal competição de base do país após aplicar 6 a 0 nas Mosqueteiras

João Praetzel

