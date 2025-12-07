Grêmio empata com o Palmeiras e permanece invicto na Copinha Feminina

As Mosqueteiras seguem invictas na Copinha Feminina. Na tarde de sábado (6), empataram com o Palmeiras em 1 a 1, pela segunda rodada da competição. O duelo foi realizado no Ceret, em São Paulo.
Com o resultado, o Grêmio permaneceu na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos quatro pontos do Palmeiras, mas atrás no saldo de gols (dois contra cinco das rivais). Agora, o Tricolor luta pela classificação inédita na terça-feira (9), às 19h, diante da UDA-AL.
Os gols
As Palestrinas saíram à frente aos 27 minutos do segundo tempo. Após falta cobrada por Raissa Rocha, Stefanie cabeceou para largar em vantagem.
Atrás no placar, o Grêmio contou com a persistência de sua estrela para empatar. Aos 32, Gisele pressionou a saída de bola da goleira Bruna Hirata e forçou o erro. Ao roubar a bola, a atacante apenas teve o trabalho de mandar para o gol livre.
O time do técnico Marcelo Sacknies atuou com: Josi; Allyne, Maria Antonia, Carol Quaresma (Luana Napoli) e Ana Vidal; Gio Ferrari (Ana Lays), Adri Aldana (Jamile) e Luana Falconeri (Rayssa); Gisele, Julia Martins e Maria.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Jogos do Grupo D
1ª rodada — quarta-feira (3/12)
- Palmeiras 6x1 UDA-AL
- Botafogo 0x2 Grêmio
2ª rodada — sábado (6/12)
- Palmeiras 1x1 Grêmio
- UDA-AL 0x8 Botafogo
3ª rodada — terça-feira (9/12)
- 16h: Palmeiras x Botafogo
- 19h: Grêmio x UDA-AL
Situação do Grupo D
- Palmeiras: 4 pontos (SG: +5)
- Grêmio: 4 pontos (SG: +2)
- Botafogo: 3 pontos (SG: 6)
- UDA-AL: 0 pontos (SG: -13)