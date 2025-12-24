Grêmio e Inter têm interesse em jogadora do São Paulo para a próxima temporada 

Darlene está no radar da dupla Gre-Nal para 2026. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

A atacante Darlene desperta o interesse da dupla Gre-Nal para a próxima temporada. Com 35 anos, a atleta tem vínculo com o São Paulo apenas até 31 de dezembro.

Na carreira, a jogadora também tem passagens recentes por Ferroviária e Flamengo. Além de já ter atuado no português Benfica, por três temporadas, e no espanhol Prainsa Zaragoza, por uma.

No último ano, Darlene defendeu as cores de dois clubes. Foram sete jogos pelo São Paulo. E 17 pela Ferroviária. Nas Guerreiras Grenás, também marcou quatro gols.

E agora?

A atleta ainda não decidiu o futuro. Mas de acordo com o que foi apurado por ZH, além de Grêmio e Inter, outros times da Série A-1 também têm interesse na atacante. Bahia e Botafogo estão na lista.

A definição do futuro deve ocorrer nas próximas semanas. Afinal, Tricolor e Colorado reiniciam as atividades na primeira semana de janeiro.