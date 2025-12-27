Grêmio e Inter se enfrentaram 17 vezes no futebol feminino em 2025; veja quem levou a melhor

A temporada de 2025 colocou Grêmio e Inter frente a frente em 17 oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.
Ao todo, o Colorado levou a melhor, com nove vitórias. O Tricolor venceu quatro vezes. Quatro clássicos terminaram empatados.
No profissional, a temporada de 2025 foi de equilíbro: cada um venceu um jogo e houve um empate. Nas categorias de base, foram oito triunfos do Inter, três do Grêmio e três empates.
As Mosqueteiras foram as campeãs do Gauchão (ao vencer o Juventude na final) e do sub-15. As Gurias Coloradas levaram a melhor nos Estaduais sub-20 e sub-17 e na Copa Gramado sub-16 (vencendo o São Paulo na decisão).
Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.
Gre-Nais no futebol feminino em 2025
- 17 jogos
- 9 vitórias do Inter
- 4 vitórias do Grêmio
- 4 empates
- 20 gols do Inter
- 14 gols do Grêmio
Gre-Nais do futebol feminino em 2025
Profissional
Sub-20
Sub-17
Sub-16
- 3/4 - Inter 1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — disputa do 3º lugar)
- 1º/10 - Inter 2x0 Grêmio (Copa Gramado — 1ª rodada)
Sub-15
Sub-14
- 3/4 - Inter 0 (6) x (5) 0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — disputa do 3º lugar)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲