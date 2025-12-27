Futebol feminino

Gre-Nais do ano
Notícia

Grêmio e Inter se enfrentaram 17 vezes no futebol feminino em 2025; veja quem levou a melhor

Foram disputados clássicos da categoria sub-14 até o profissional 

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS