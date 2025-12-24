Grêmio confirma saída de zagueira; veja a homenagem feita pelo clube

Tayla chegou ao Grêmio em 2024. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio confirmou na noite de terça-feira (23) a saída da zagueira Tayla. A atleta tinha vínculo até dezembro deste ano e não renovou. Ela jogará pelo São Paulo em 2026.

Nas redes sociais, o Tricolor postou um vídeo de despedida. Tayla estava no Grêmio desde 2024. Foram 46 jogos disputados, com cinco gols e duas assistências.

Com a despedida de Tayla, o Grêmio chega a seis saídas confirmadas. Além da capitã, também não ficam no Tricolor a goleira Leticia Rodrigues, a zagueira Karol Arcanjo, a lateral Katielle e as atacantes Vick e Kim Campos.

Três atletas seguem com situações indefinidas. A atacante Shashá, a zagueira Mónica Ramos e a volante Kika Moreno ainda não renovaram contrato. Todas têm vínculo apenas até o dia 31 de dezembro.