Grêmio comunica mudanças no departamento feminino; entenda 

Karina Balestra (E) e Marianita Nascimento não seguem no clube. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, na tarde deste sábado (27), as mudanças que serão promovidas no departamento feminino visando a próxima temporada. O anúncio veio através de uma nota oficial.

A diretora Marianita Nascimento e a diretora adjunta Karina Balestra não seguirão no Tricolor em 2026. As duas já haviam anunciado seus desligamentos através das redes sociais.

Além disso, a partir da próxima temporada, o futebol feminino voltará a vincular-se ao departamento de futebol profissional. Nos próximos dias, uma executiva de mercado será anunciada pelo clube para responder pela pasta.

A reapresentação das Mosqueteiras estão agendada para 5 de janeiro. Em 2026, elas disputarão Brasileirão, Gauchão e Copa do Brasil.

Confira a nota na íntegra

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica alterações no Departamento de Futebol Feminino. A Diretora Marianita Nascimento e a Diretora Adjunta Karina Balestra deixam suas funções.

Por sua representatividade e conhecimento, Marianita recebeu convite para assumir outro cargo de direção no Feminino, porém optou por desligar-se neste momento.

Ao entender como legítima a decisão, o Clube agradece por seus relevantes serviços prestados ao futebol feminino do Grêmio - reconhecidos na Calçada da Fama - e do Brasil, bem como estende agradecimentos à Karina pelo trabalho realizado ao longo dos últimos anos.

O Grêmio informa, ainda, estar reestruturando a modalidade, que voltará a vincular-se ao Departamento de Futebol Profissional e contará com uma executiva de mercado a ser oportunamente oficializada.