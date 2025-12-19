Grêmio aposta em brilho de atacante para buscar título inédito da Copinha Feminina

O Grêmio tem uma protagonista na disputa da Copinha Feminina. Artilheira da equipe, a atacante Gisele é um dos trunfos do Tricolor para lutar pelo título diante do Flamengo, no sábado (20), às 18h, no Pacaembu.
Mesmo com apenas 18 anos, a jogadora acumula experiências pelo elenco profissional. Promovida ao time principal no ano passado, Gisele disputou 46 jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências pelo Grêmio.
A bagagem contribuiu para que ela fosse decisiva na Copinha. Dos seis gols gremistas, quatro foram dela. O mais emblemático veio diante do São Paulo, para eliminar o único time com 100% de aproveitamento e avançar de maneira inédita às semifinais.
Nos mata-matas, ela voltou a assumir a responsabilidade. Na disputa de pênaltis, cobrou o último, converteu e confirmou a histórica classificação gremista à decisão.
Agora, há a expectativa de que a estrela de Gisele volte a brilhar na disputa pela taça. As Mosqueteiras terão, no Pacaembu, a chance de conquistar o único título nacional do futebol gaúcho em 2025.
