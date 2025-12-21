Grêmio anuncia saída de cinco jogadoras; veja lista

O Grêmio anunciou, na última sexta-feira (19), a saída de cinco atletas do time feminino. Todas tinham vínculo apenas dezembro deste ano, que não serão renovados.
Entre elas, os destaques ficam por conta da goleira Leticia Rodrigues e da zagueira Karol Arcanjo, que tiveram mais oportunidade ao longo do ano. As outras três atletas que se despedem são a lateral-esquerda Katielle e as atacantes Vick e Kim Campos.
Com esses anúncios e as últimas renovações, a dúvida é acerca de outras quatro gurias que também têm contrato apenas até dezembro deste ano. São elas: a atacante Shashá, as zagueiras Tayla e Mónica Ramos e a volante Kika Moreno.
O Grêmio informou que, nos próximos dias, as definições sobre esses quatro casos serão divulgados. Conforme apurado por Zero Hora, a capitã Tayla já tem negociações avançadas para defender o São Paulo em 2026.
Números das cinco atletas que se despedem
Leticia Rodrigues (goleira)
- 8 jogos
- 8 gols sofridos
Karol Arcanjo (zagueira)*
- 16 jogos
- 4 gols
Katielle (lateral-esquerda)
- 16 jogos
- 1 gol
Vick (atacante)
- 5 jogos
- 2 gols
- 1 assistência
Kim Campos (atacante)
- 7 jogos
- 2 gols
- 2 assistências