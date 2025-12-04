As Gurias Coloradas enfrentam a Ferroviária no próximo sábado (6), às 15h, no Nicolau Alayon, em São Paulo. O duelo é válido pela segunda rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Ferroviária x Inter
Ferroviária: Jhennifer; Bibi, Ana Elisa, Fogaça e Sarah Emilly; Camilynha, Ana Luiza e Robertinha; Anita, Joicy e Lívia. Técnica: Bruna Santos.
Inter: Camilly; Lara Matos, Bianca Martins, Sarah e Erica; Pietra, Myka e Aninha; Gabi Inácio, Alice e Joana. Técnico: David da Silva.
Arbitragem para Ferroviária x Inter
- Ainda não divulgada pela FPF.
Onde assistir a Ferroviária x Inter
- O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.
Como chegam Ferroviária x Inter
Ferroviária
As paulistas miram a conquista inédita. Ao longo do ano, foram vice-campeãs do Paulistão sub-20 e eliminadas nas quartas do Brasileirão, justamente para o Inter.
Na Copinha, estrearam com vitória por 3 a 0 sobre o Minas Brasília. Bibi e Pyetra marcaram os gols do triunfo (o outro foi contra).
Inter
As gaúchas também chegam sonhando com o título. Após o vice em 2024, o Inter vem embalado pela conquista do Gauchão sub-20. No Brasileirão da categoria, terminou na terceira colocação.
Na Copinha, venceram o Centro Olímpico por 4 a 0 na primeira rodada. Alice, Joana, Isadora Rech e Laura Rodrigues balançaram as redes.
Regulamento da Copinha Feminina
São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.
Grupos da Copinha Feminina:
- Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo
- Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP
- Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino
- Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo
- Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense