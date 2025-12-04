Ferroviária x Inter: tudo sobre o jogo da 2ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam a Ferroviária no próximo sábado (6), às 15h, no Nicolau Alayon, em São Paulo. O duelo é válido pela segunda rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Ferroviária x Inter

Ferroviária: Jhennifer; Bibi, Ana Elisa, Fogaça e Sarah Emilly; Camilynha, Ana Luiza e Robertinha; Anita, Joicy e Lívia. Técnica: Bruna Santos.

Inter: Camilly; Lara Matos, Bianca Martins, Sarah e Erica; Pietra, Myka e Aninha; Gabi Inácio, Alice e Joana. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Ferroviária x Inter

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Ferroviária x Inter

O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Ferroviária x Inter

Ferroviária

As paulistas miram a conquista inédita. Ao longo do ano, foram vice-campeãs do Paulistão sub-20 e eliminadas nas quartas do Brasileirão, justamente para o Inter.

Na Copinha, estrearam com vitória por 3 a 0 sobre o Minas Brasília. Bibi e Pyetra marcaram os gols do triunfo (o outro foi contra).

Inter

As gaúchas também chegam sonhando com o título. Após o vice em 2024, o Inter vem embalado pela conquista do Gauchão sub-20. No Brasileirão da categoria, terminou na terceira colocação.

Na Copinha, venceram o Centro Olímpico por 4 a 0 na primeira rodada. Alice, Joana, Isadora Rech e Laura Rodrigues balançaram as redes.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina: