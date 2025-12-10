Dirigente do Inter confirma negociação para volta de goleira ao time feminino: "Bem encaminhada"

Goleira é formada na base das Gurias Coloradas. @staff_images_woman/Conmebol / Divulgação

O Inter já trabalha para a montagem do elenco feminino para 2026. Um dos negócios encaminhados é para a volta da goleira Gabi Barbieri, que estava no Flamengo.

Conforme antecipado pela reportagem de Zero Hora, Gabi Barbieri irá retornar ao clube também para suprir uma baixa da posição: Mayara não seguirá para o próximo ano e já está acertada com o Santos.

A negociação com a ex-goleira do clube foi confirmada pela gerente do departamento de futebol feminino do Inter, Luiza Parreiras. Em entrevista ao Resenha das Gurias, podcast de GZH, ela destacou:

— Está bem encaminhada.

Barbieri deixou o clube gaúcho ao final de 2023, quando se transferiu para o Flamengo. No entanto, na temporada de 2024, sofreu lesão ligamentar no joelho direito. Neste ano, só conseguiu atuar em uma partida. Portanto, o retorno também significará uma espécie de recomeço, justamente no clube que a revelou.

Gabi Barbieri foi formada na base colorada e começou a receber oportunidades no profissional em 2022. Na temporada seguinte, assumiu a titularidade de forma definitiva.

Depois de 46 jogos disputados, a goleira saiu de Porto Alegre sendo vice-campeã brasileira (2022) e campeã do Gauchão (2023). Além de ter sido a titular na boa campanha da Libertadores (2023).