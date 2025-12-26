Futebol feminino

Não fica
Notícia

Diretora do feminino, Marianita se despede do Grêmio: "Escrevemos a história mais uma vez"

Eternizada na calçada da fama do clube neste ano, profissional assumiu o departamento em 2023 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS