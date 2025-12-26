Diretora do feminino, Marianita se despede do Grêmio: "Escrevemos a história mais uma vez"

Marianita fez o anúncio em suas redes sociais. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Nesta sexta-feira (26), Marianita Nascimento se despediu do cargo de diretora do futebol feminino do Grêmio. O anúncio foi feito nas redes sociais da ex-jogadora. Ela ocupava a posição desde novembro de 2023.

"Esse clube me acolheu e foi (mais uma vez) pioneiro ao colocar uma mulher com poder de decisão à frente da equipe feminina", diz um trecho da despedida. "Escrevemos a história mais uma vez, construímos novos caminhos e melhoramos os caminhos que já haviam sido abertos por todas as que vieram antes de nós."

Durante sua gestão, as Mosqueteiras conquistaram o Bicampeonato Gaúcho (2024 e 2025) e a Ladies Cup 2024. Na publicação, Marianita destacou a parceria com Karina Balestra, ex-diretora-adjunta que deixou o cargo na terça-feira (24), e Patrícia Gusmão, coordenadora do departamento. Também agradeceu ao ex-presidente Alberto Guerra pela oportunidade.

Eternizada na calçada da fama gremista

Em setembro deste ano, Marianita foi a primeira mulher a ser homenageada na calçada da fama de um clube de futebol no Brasil. A ação foi um reconhecimento à luta da ex-jogadora pela regularização da modalidade no país.

Marianita foi atleta do Tricolor na década de 1980. O primeiro departamento de futebol feminino do clube foi fundado por ela, em 1983.

