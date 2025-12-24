Diretora do feminino anuncia saída do Grêmio: "Vivi momentos que levarei para sempre"

Karina Balestra não segue no Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A diretora adjunta Karina Balestra não seguirá no Grêmio em 2026. A profissional usou as redes sociais para informar que foi desligada de suas funções junto ao futebol feminino.

"Hoje me despeço com o coração cheio de gratidão. Agradeço ao clube por abrir as portas, por acreditar, por cada oportunidade e por tudo o que foi construído ao longo desse caminho. Aqui aprendi, cresci e vivi momentos que levarei para sempre", escreveu em parte do post.

Karina Balestra estava no Grêmio desde novembro de 2023. À época, chegou junto de Marianita Nascimento para trabalhar no departamento feminino, após ser atleta do clube.

Esta foi a primeira mudança da modalidade após a mudança de gestão, com a saída de Alberto Guerra e a chegada de Odorico Roman.

