Copinha Feminina define confrontos da semifinal; veja os jogos da dupla Gre-Nal

Copinha Feminina está na sua terceira edição em São Paulo. (Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Com a presença da dupla Gre-Nal, a Copinha Feminina está na sua reta decisiva. Nesta terça-feira (16), serão conhecidas as finalistas do torneio, realizado em São Paulo. Há possibilidade de clássico na decisão.

As Gurias Coloradas, que terminaram com a melhor campanha geral, terão pela frente o Flamengo, quarto melhor colocado. O jogo está marcado para 18h30min, no CERET (Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador.

Nas quartas, o Colorado eliminou o Corinthians, com o placar de 4 a 1. Na fase de grupos, o clube passou como líder do Grupo B, somando sete pontos.

A equipe colorada poderá chegar em mais uma final. No ano passado, acabou perdendo o título para o Fluminense.

Grêmio tem campanha histórica

As Mosqueteiras estão construindo o melhor rendimento do clube em uma edição da Copinha. Pela primeira vez, a equipe está garantida na fase semifinal. Na terça, o confronto será contra o Santos, que terminou com a segunda melhor campanha geral. A partida será às 16h, no Canindé.

Para chegar até esta fase, o Tricolor superou o chamado "grupo da morte" e avançou como primeiro da Chave D, com sete pontos.

No mata anterior, eliminou o São Paulo com uma vitória magra, pelo placar de 1 a 0. Agora, vai em busca de uma presença inédita na final.

Possibilidade de Gre-Nal na decisão

Caso Inter e Grêmio avancem, teremos clássico para decidir a campeã. A final será no sábado (20), no estádio do Pacaembu.

Semifinal da Copinha Feminina

Terça-feira (16/12)