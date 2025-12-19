"Conquistar a Copinha é um sonho", afirma atacante do Grêmio antes de decisão contra o Flamengo

Gisele é a artilheira do Grêmio na Copinha Feminina. Alexandre Battibugli / Ag. Paulistão/Divulgação

O Grêmio tem um último objetivo antes de a temporada se encerrar: a conquista inédita da Copinha Feminina. Para isso, terá de bater o Flamengo neste sábado (20), às 18h, no Pacaembu, em São Paulo.

Um trunfo para fazer história é a atacante Gisele, de apenas 18 anos. Artilheira do Tricolor na competição, foi a responsável por quatro dos seis gols gremistas.

— Estou bastante contente com o meu desempenho. Durante os jogos, dei meu máximo em todos, não desisti de nenhuma jogada. Mas sem minhas companheiras, nada disso aconteceria. E sempre irei honrar a camisa desse clube gigante que é o Grêmio — afirmou Gisele, em entrevista a Zero Hora.

No decorrer da competição, as Mosqueteiras tiveram de superar o campeão brasileiro Botafogo e os tradicionais São Paulo e Santos. A campanha invicta até a final contou com três vitórias e dois empates.

— Estou bastante feliz com o que a gente vem construindo juntas durante o campeonato. Pegamos times qualificados, sabendo que seria muito competitivo e difícil. Mas lutamos juntas para que isso acontecesse. O nosso objetivo era a final — ressaltou a atacante gremista.

Agora, para sagrar o bom trabalho, o Grêmio tem um só objetivo: voltar para Porto Alegre com a única taça nacional do futebol gaúcho em 2025:

— Conquistar a Copinha é um sonho não só meu, mas das minhas companhias e da comissão técnica — finalizou Gisele.

Tudo será definido neste sábado. Quem vencer, será campeão. Se Grêmio e Flamengo empatarem, o título será disputado nos pênaltis.