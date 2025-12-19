Futebol feminino

Taça desejada
"Conquistar a Copinha é um sonho", afirma atacante do Grêmio antes de decisão contra o Flamengo

Equipes disputam o título neste sábado (20), às 18h, no Pacaembu

Carolina Freitas

