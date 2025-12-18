Como foi a campanha do Grêmio até a final da Copinha Feminina

Grêmio conquistou a vaga à final nos pênaltis. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio disputará o título da Copinha Feminina pela primeira vez na sua história. Invicto nas três fases anteriores, o Tricolor duelará com o Flamengo, no próximo sábado (20), às 18h, no Pacaembu.

Se vencer, será o primeiro gaúcho a levantar o título da competição de base mais tradicional do Brasil. O Inter, em 2024, esteve próximo da conquista, mas foi vice-campeão.

Desafios dos matas

Com isso, tiveram que enfrentar nas quartas de final a única equipe que ainda tinha 100% de aproveitamento. Mas isso não amedrontou o Grêmio, que venceu o tradicional São Paulo por 1 a 0 e conquistou a classificação inédita às semifinais.

Agora, as Mosqueteiras teriam pela frente outro desafio: o Santos, da craque Evelin, eleita a revelação do Paulistão Feminino. Desta vez, a classificação foi mais suada, mas também veio.

Após o empate em 0 a 0, o Grêmio teve de conquistar o avanço nos pênaltis. E o fez com perfeição: converteu todas as cobranças e contou com a estrela da goleira Josi, que defendeu uma, para garantir o 5 a 3.

Último desafio

O último capítulo será diante do Flamengo. Campeãs da primeira edição, em 2023, as Meninas da Gávea serão as adversárias do Tricolor na finalíssima da terceira Copinha São Paulo.

Para o Grêmio, vale o ano. Se vencerem, as Mosqueteiras conquistarão a única taça nacional do futebol gaúcho em 2025.

Campanha do Grêmio

5 jogos

3 vitórias

2 empates

0 derrotas

6 gols marcados

1 gol sofrido

Todos os jogos do Grêmio

Primeira fase

Botafogo 0x2 Grêmio

Palmeiras 1x1 Grêmio

Grêmio 2x0 UDA-AL

Quartas de final

São Paulo 0x1 Grêmio

Semifinal

Santos 0 (3) x (5) 0 Grêmio