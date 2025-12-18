Como foi a campanha do Grêmio até a final da Copinha Feminina

O Grêmio disputará o título da Copinha Feminina pela primeira vez na sua história. Invicto nas três fases anteriores, o Tricolor duelará com o Flamengo, no próximo sábado (20), às 18h, no Pacaembu.
Se vencer, será o primeiro gaúcho a levantar o título da competição de base mais tradicional do Brasil. O Inter, em 2024, esteve próximo da conquista, mas foi vice-campeão.
Para colocar seu nome na história da Copinha, o Tricolor terá como trunfo a campanha feita nas etapas anteriores. Líder do grupo da morte, o Grêmio estreou vencendo o atual campeão brasileiro (Botafogo) por 2 a 0. Depois, empatou com o vice-campeão da Ladies Cup (Palmeiras) em 1 a 1.
A classificação foi confirmada com a vitória por 2 a 0 sobre a União Desportiva Alagoana. Os sete pontos fizeram com que as Mosqueteiras tivessem a oitava melhor campanha entre os oito classificados.
Desafios dos matas
Com isso, tiveram que enfrentar nas quartas de final a única equipe que ainda tinha 100% de aproveitamento. Mas isso não amedrontou o Grêmio, que venceu o tradicional São Paulo por 1 a 0 e conquistou a classificação inédita às semifinais.
Agora, as Mosqueteiras teriam pela frente outro desafio: o Santos, da craque Evelin, eleita a revelação do Paulistão Feminino. Desta vez, a classificação foi mais suada, mas também veio.
Após o empate em 0 a 0, o Grêmio teve de conquistar o avanço nos pênaltis. E o fez com perfeição: converteu todas as cobranças e contou com a estrela da goleira Josi, que defendeu uma, para garantir o 5 a 3.
Último desafio
O último capítulo será diante do Flamengo. Campeãs da primeira edição, em 2023, as Meninas da Gávea serão as adversárias do Tricolor na finalíssima da terceira Copinha São Paulo.
Para o Grêmio, vale o ano. Se vencerem, as Mosqueteiras conquistarão a única taça nacional do futebol gaúcho em 2025.
Campanha do Grêmio
- 5 jogos
- 3 vitórias
- 2 empates
- 0 derrotas
- 6 gols marcados
- 1 gol sofrido
Todos os jogos do Grêmio
Primeira fase
- Botafogo 0x2 Grêmio
- Palmeiras 1x1 Grêmio
- Grêmio 2x0 UDA-AL
Quartas de final
- São Paulo 0x1 Grêmio
Semifinal
- Santos 0 (3) x (5) 0 Grêmio
