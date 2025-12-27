Como está o elenco do Inter para a próxima temporada do futebol feminino

As Gurias Coloradas iniciarão a preparação para a próxima temporada no dia 7 de janeiro. Em 2026, o clube disputará Brasileirão, Gauchão e Copa do Brasil.
Até então, cinco saídas e um reforço já foram oficializados pelo Inter. Atualmente, o elenco colorado conta com 29 atletas com vínculo profissional ativo para o próximo ano.
ZH destaca quais atletas não permanecerão em Porto Alegre, quais podem chegar e como está o grupo que será comandado por Maurício Salgado. Confira abaixo.
Situação do elenco colorado
Atletas com contrato:
- Goleiras: Mari Ribeiro**, Tainá e Bárbara;
- Zagueiras: Vanessa Arnaboldi**, Leticia Debiasi, Gi Santos, Bianca Martins** e Sarah Maciel**;
- Laterais: Eskerdinha e Isadora Rech**;
- Meio-campistas: Gabi Morais, Mayara Vaz, Marzia*, Danny Teixeira**, Jordana, Julia Bianchi, Pati Llanos, Alice Santos e Myka**;
- Atacantes: Alice Goedert**, Belén Aquino*, Paola, Joana**, Yngrid Piauí**, Gabi Inácio**, Clara Guell**, Julieta Morales** e Aninha**.
*podem sair mesmo sob contrato;
**atletas formadas na base colorada que possuem contrato profissional.
Atletas que ainda não renovaram:
- Bruna Benites (zagueira): está lesionada, deve renovar de maneira automática;
- Iasmn (atacante): não deve permanecer;
- Thaini (lateral-esquerda): não deve permanecer;
- Rafa Mineira (meia): não deve permanecer. Tem acerto encaminhado com o Bragantino;
- Moniquinha (lateral-direita): não deve permanecer. Tem contrato com a Ferroviária e deve ser devolvida após seis meses de empréstimo.
Atletas que tiveram as saídas oficializadas:
- Ketlin (lateral-direita): rescindiu;
- May (goleira): vai jogar pelo Santos;
- Capelinha (volante): vai jogar pelo Cruzeiro;
- Katrine (lateral-esquerda): vai jogar pelo Santos;
- Fefa Lacoste (zagueira): vai jogar pelo Universitario-PER.
Atletas emprestadas, mas que têm contrato:
- Anny Marabá (atacante): está no Palmeiras;
- Sabrina (lateral-direita): está no Mixto-MT.
Reforços anunciados:
- Gabi Barbieri (goleira): chega do Flamengo.
Possíveis reforços:
- Debora (zagueira): está no Bragantino;
- Sorriso (zagueira): está no Flamengo;
- Valéria Cantuário (atacante/lateral): está no Flamengo;
- Darlene (atacante): está no São Paulo;
- Lelê (volante): está no Bragantino