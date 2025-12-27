Como está o elenco do Grêmio para a próxima temporada do futebol feminino

Elenco do Grêmio já teve saídas anunciadas para 2026. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras iniciarão a preparação para a próxima temporada no dia 5 de janeiro. Em 2026 o clube disputará Brasileirão, Gauchão e Copa do Brasil.

Até então, seis saídas já foram oficializadas pelo Grêmio e nenhum reforço foi anunciado. O elenco gremista conta com 20 atletas com vínculo profissional ativo para o próximo ano.

ZH destaca quais atletas não permanecerão em Porto Alegre, quais podem chegar e como está o grupo que será comandado por Cyro Leães. Confira abaixo.

Situação do elenco gremista

Atletas com contrato:

Goleiras: Sol e Raissa;

Sol e Raissa; Zagueiras: Brito* e Emille*;

Brito* e Emille*; Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão;

Camila Arrieta e Dani Barão; Meio-campistas: Daniela Montoya, Drika, Dudinha*, Amanda Brunner, Camila Pini e Bia Santos;

Daniela Montoya, Drika, Dudinha*, Amanda Brunner, Camila Pini e Bia Santos; Atacantes: Júlia Martins*, Gisele*, Maria Dias, Giovaninha, Valéria Paula, Yamila Rodríguez, Luana Spindler e Brenda Woch.

*atletas formadas na base gremista que têm contrato profissional.

Atletas que ainda não renovaram:

Shashá (atacante);

Mónica Ramos (zagueira);

Kika Moreno (volante).

Atletas que tiveram as saídas oficializadas:

Possíveis reforços: