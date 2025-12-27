Como está o elenco do Grêmio para a próxima temporada do futebol feminino

As Mosqueteiras iniciarão a preparação para a próxima temporada no dia 5 de janeiro. Em 2026 o clube disputará Brasileirão, Gauchão e Copa do Brasil.
Até então, seis saídas já foram oficializadas pelo Grêmio e nenhum reforço foi anunciado. O elenco gremista conta com 20 atletas com vínculo profissional ativo para o próximo ano.
ZH destaca quais atletas não permanecerão em Porto Alegre, quais podem chegar e como está o grupo que será comandado por Cyro Leães. Confira abaixo.
Situação do elenco gremista
Atletas com contrato:
- Goleiras: Sol e Raissa;
- Zagueiras: Brito* e Emille*;
- Laterais: Camila Arrieta e Dani Barão;
- Meio-campistas: Daniela Montoya, Drika, Dudinha*, Amanda Brunner, Camila Pini e Bia Santos;
- Atacantes: Júlia Martins*, Gisele*, Maria Dias, Giovaninha, Valéria Paula, Yamila Rodríguez, Luana Spindler e Brenda Woch.
*atletas formadas na base gremista que têm contrato profissional.
Atletas que ainda não renovaram:
- Shashá (atacante);
- Mónica Ramos (zagueira);
- Kika Moreno (volante).
Atletas que tiveram as saídas oficializadas:
- Tayla (zagueira): vai jogar pelo São Paulo;
- Karol Arcanjo (zagueira): vai jogar pelo Cruz Azul-MEX;
- Leticia Rodrigues (goleira);
- Katielle (lateral-direita);
- Kim Campos (atacante);
- Vick (atacante).
Possíveis reforços:
- Darlene (atacante): está no São Paulo.