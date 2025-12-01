Centro Olímpico x Inter: tudo sobre o jogo da 1ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Centro Olímpico na próxima quarta-feira (3), às 15h, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O duelo é válido pela primeira rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Centro Olímpico x Inter

Centro Olímpico: Bianca; Jessica, Isabelle, Biancca e Esther; Rebeca, Mariana Cristiny e Ana Luiza; Isabelly, Luiara e Maria Clara. Técnico: Débora Aparecida.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Bianca Martins, Sarah e Erica Gomes; Myka, Pietra e Joana; Aninha, Gabi Inácio e Alice (Laurinha). Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Centro Olímpico x Inter

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Centro Olímpico x Inter

A Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Centro Olímpico x Inter

Centro Olímpico

A equipe paulista não disputou o Brasileirão sub-20, mas esteve em campo no Paulistão sub-20. Na competição, porém, não teve bom desempenho.

Ao longo de oito jogos, somou apenas um ponto. O Centro Olímpico ainda sofreu 22 gols e marcou só um na competição estadual.

Inter

As gaúchas chegam sonhando com o título. Após o vice em 2024, o Inter vem embalado pela conquista do Gauchão sub-20. No Brasileirão da categoria, terminou na terceira colocação.

Ao longo da temporada, soma 15 jogos, com 11 vitórias, três empates e uma derrota em competições sub-20. Além de 67 gols marcados e 12 sofridos.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina: