CBF divulga ranking do futebol feminino; confira colocações de Inter e Grêmio

Ranking atualizado foi divulgado pela CBF. Edu Andrade / Staff Images Woman/ CBF

A CBF divulgou, nesta quinta (4), o ranking atualizado dos clubes de futebol feminino. Entre os 100 primeiros, estão cinco gaúchos. O Inter é o melhor colocado, com 10.072 pontos e na quinta colocação. O Corinthians segue na liderança, com 14.000.

O Grêmio está em décimo, com 8.348 pontos. Depois, em 19º, está o Juventude, que disputou a Série A-1 pela primeira vez. O Alviverde soma 5.262 pontos.

Logo na sequência, no 49º lugar, está o Brasil de Farroupilha, que disputou a Série A-3 e a Copa do Brasil em 2025. O último gaúcho na lista é o Flamengo de Tenente Portela, em 98º, com 252.

Em relação ao ranking de federações, a FGF segue em terceiro. Agora, com 25.752 pontos. À frente, estão: Federação Carioca, com 27.524; e Federação Paulista, com 78.150.

Ranking de clubes do futebol feminino - Top 10

Corinthians - 14.000 pontos Palmeiras - 11.536 São Paulo - 11.162 Ferroviária - 11.112 Inter - 10.072 Bragantino - 9.296 Flamengo - 9.080 Bahia - 9.018 Cruzeiro - 8.988 Grêmio - 8.348

Ranking de federações do futebol feminino - Top 10