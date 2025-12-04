CBF divulga ranking do futebol feminino; confira colocações de Inter e Grêmio

A CBF divulgou, nesta quinta (4), o ranking atualizado dos clubes de futebol feminino. Entre os 100 primeiros, estão cinco gaúchos. O Inter é o melhor colocado, com 10.072 pontos e na quinta colocação. O Corinthians segue na liderança, com 14.000.
O Grêmio está em décimo, com 8.348 pontos. Depois, em 19º, está o Juventude, que disputou a Série A-1 pela primeira vez. O Alviverde soma 5.262 pontos.
Logo na sequência, no 49º lugar, está o Brasil de Farroupilha, que disputou a Série A-3 e a Copa do Brasil em 2025. O último gaúcho na lista é o Flamengo de Tenente Portela, em 98º, com 252.
Em relação ao ranking de federações, a FGF segue em terceiro. Agora, com 25.752 pontos. À frente, estão: Federação Carioca, com 27.524; e Federação Paulista, com 78.150.
Ranking de clubes do futebol feminino - Top 10
- Corinthians - 14.000 pontos
- Palmeiras - 11.536
- São Paulo - 11.162
- Ferroviária - 11.112
- Inter - 10.072
- Bragantino - 9.296
- Flamengo - 9.080
- Bahia - 9.018
- Cruzeiro - 8.988
- Grêmio - 8.348
Ranking de federações do futebol feminino - Top 10
- São Paulo - 78.150
- Rio de Janeiro - 27.524
- Rio Grande do Sul - 25.752
- Minas Gerais - 24.432
- Distrito Federal - 16.875
- Bahia - 16.806
- Amazonas - 14.646
- Santa Catarina - 9.255
- Ceará - 8.985
- Pernambuco - 8.732