Capitã do Grêmio projeta "grande final" contra o Flamengo para decidir Copinha Feminina 

O Grêmio luta para encerrar a temporada com o título da Copinha Feminina. E, para isso, terá de superar o Flamengo na grande decisão. O duelo ocorre no próximo sábado (20), às 18h, no Pacaembu.
O Tricolor chega invicto e com a melhor defesa à final. Ao longo dos cinco jogos iniciais, sofreu apenas um gol (do Palmeiras).
— Um grande time começa por uma grande defesa. Então, focamos muito nisso de um tempo para cá. Teve muita mudança no Grêmio. Então, o tempo que tivemos para treinar, focamos nisso. E acho que, começando pela defesa, isso pode potencializar o ataque — afirmou a zagueira Carol Quaresma, capitã do Grêmio na Copinha.
Ao longo do torneio, o Tricolor teve de superar adversários temidos, como o campeão brasileiro Botafogo e o vice-campeão da Ladies Cup Palmeiras. Além dos tradicionais São Paulo e Santos.
— A gente caiu num grupo muito difícil, mas desde o primeiro minuto tivemos a mentalidade de que chegaríamos para competir, para mostrar o nosso nome e o nome do Grêmio acima de tudo. E, graças a Deus, vem dando tudo muito certo e que seja uma grande final. Que seja, acima de tudo, um jogo de muita emoção e história para contarmos futuramente — projetou a capitã.
Agora, Carol Quaresma almeja fechar o ano levantando o troféu da Copinha. O título seria o único nacional do futebol gaúcho em 2025 e, por isso, ainda mais especial.
— A gente vem de um ano de muitos desafios que tivemos de vencer. Então, acredito nos fechamos como grupo, colocamos na cabeça que só tínhamos um objetivo, que era a Copinha, independente do que acontecesse, e tínhamos de sair com a cabeça erguida. Acima de tudo, estar com uma mentalidade boa para enfrentar o que viesse — finalizou.