Capitã do Grêmio projeta "grande final" contra o Flamengo para decidir Copinha Feminina 

Carol Quaresma é a capitã do Grêmio na Copinha. Jhony Inácio / Ag Paulistão/Divulgação

O Grêmio luta para encerrar a temporada com o título da Copinha Feminina. E, para isso, terá de superar o Flamengo na grande decisão. O duelo ocorre no próximo sábado (20), às 18h, no Pacaembu.

O Tricolor chega invicto e com a melhor defesa à final. Ao longo dos cinco jogos iniciais, sofreu apenas um gol (do Palmeiras).

— Um grande time começa por uma grande defesa. Então, focamos muito nisso de um tempo para cá. Teve muita mudança no Grêmio. Então, o tempo que tivemos para treinar, focamos nisso. E acho que, começando pela defesa, isso pode potencializar o ataque — afirmou a zagueira Carol Quaresma, capitã do Grêmio na Copinha.

Ao longo do torneio, o Tricolor teve de superar adversários temidos, como o campeão brasileiro Botafogo e o vice-campeão da Ladies Cup Palmeiras. Além dos tradicionais São Paulo e Santos.

— A gente caiu num grupo muito difícil, mas desde o primeiro minuto tivemos a mentalidade de que chegaríamos para competir, para mostrar o nosso nome e o nome do Grêmio acima de tudo. E, graças a Deus, vem dando tudo muito certo e que seja uma grande final. Que seja, acima de tudo, um jogo de muita emoção e história para contarmos futuramente — projetou a capitã.

Agora, Carol Quaresma almeja fechar o ano levantando o troféu da Copinha. O título seria o único nacional do futebol gaúcho em 2025 e, por isso, ainda mais especial.