Brasil goleia Portugal em última partida da Seleção em 2025

Atacante Gabi Zanotti (camisa 10) marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira. Lívia Villas Boas / CBF / Divulgação

A Seleção Brasileira Feminina encerrou o ano de 2025 com uma goleada. No Estádio Municipal de Aveiro, nesta terça-feira (2), o Brasil venceu Portugal por 5 a 0, no último jogo da equipe na temporada. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto.

Sob o comando de um trio veloz no ataque, a Seleção dominou o confronto do início ao fim e foi pouco ameaçada pelas europeias. A goleira Lelê, por exemplo, fez poucas intervenções durante a partida.

Com o intuito de realizar o máximo de testes possíveis, Arthur Elias promoveu 10 alterações entre as titulares, com relação ao time que iniciou contra a Noruega, na derrota por 3 a 1, na sexta-feira (28). A zagueira Tarciane foi a única a começar as duas partidas.

Este foi o último compromisso da Seleção neste ano. Ao todo, foram 15 jogos, com 10 vitórias, dois empates e três derrotas. Em agosto, a equipe foi campeã da Copa América ao vencer a Colômbia nas penalidades.

Primeiro tempo

Favorita no confronto, a Seleção Brasileira tratou de abrir o placar logo no primeiro minuto. Após bola lançada no lado direito, Ludmila furou, mas Dudinha aproveitou para avançar pela ponta e cruzar na área. Gabi Zanotti venceu a marcação de Carolina Correia e cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0.

No minuto seguinte, outra grande chance criada pelo time treinado por Arthur Elias. Ludmila lançou Tainá Maranhão no lado esquerdo da área. A jogadora do Palmeiras driblou Carolina Correia e finalizou cruzado para fora.

O principal lance da seleção portuguesa aconteceu aos quatro minutos, quando Carolina Santiago partiu do lado direito em direção ao meio e chutou da entrada da área. Lelê, no meio do gol, não teve dificuldades para defender.

O Brasil seguiu superior na partida e explorava jogadas de velocidade com o trio Dudinha, Tainá Maranhão e Ludmila. A última delas foi a responsável pelo segundo gol, aos 16 minutos. A jogadora disparou em velocidade pela direita, entrou na área e deu todos os indícios de que iria cruzar, não a toa que a goleira Inês Pereira abriu espaço no gol. Ludmila aproveitou e chutou rasteiro para ampliar: 2 a 0.

Na esquerda, Tainá Maranhão teve a oportunidade de marcar o terceiro aos 24 minutos. Fê Palermo fez belo lançamento do lado direito e achou a atleta no lado oposto. Ela passou por Carolina Correia, chutou forte, mas viu Inês Pereira espalmar.

Contudo, a goleira portuguesa não conseguiu impedir que o Brasil ampliasse o marcador na sequência. Aos 36 minutos, Ludmila partiu em velocidade pelo lado direito e cruzou rasteiro. Dudinha, bem posicionada, desviou no canto esquerdo para fazer 3 a 0.

Segundo tempo

Na etapa final, o Brasil começou no ataque, mas perdeu intensidade aos poucos, o que dificultou a criação de chances claras. Portugal não conseguiu aproveitar a oportunidade e teve apenas um lance de perigo, aos 21 minutos. Andreia Jacinto, no lado direito, cruzou rasteiro na área, mas Ana Capeta não chegou a tempo de desviar para o gol.

Arthur Elias entendeu que a Seleção Brasileira precisava de mais força do meio para frente e promoveu cinco trocas em cerca de 10 minutos. Todas nos dois setores

A partir das mudanças, o Brasil conseguiu chegar ao quarto gol em jogada de duas atletas que tinham apenas um minuto em campo. Aos 27 da segunda etapa, Luany cobrou escanteio e Isabela cabeceou, deslocando a goleira adversária: 4 a 0.

A Seleção passou a administrar o resultado e seguiu sem ser pressionada por Portugal. A partir de um cruzamento na área, Bruninha acabou derrubada por Catarina Amado, e a árbitra marcou pênalti, aos 43 minutos. Bia Zaneratto, que também entrou no segundo tempo, cobrou e confirmou a vitória por 5 a 0.

AMISTOSO FEMININO

Data Fifa — 2/12/2025

Portugal (0)

Inês Pereira; Carole Costa, Carolina Correia e Diana Gomes; Lúcia Alves (Maísa Correia, 39'/2°T), Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Andreia Jacinto (Andreia Faria, 39'/2°T) e Catarina Amado; Jéssica Silva (Beatriz Fonseca, 22'/2°T) e Carolina Santiago (Ana Capeta, INT). Técnico: Francisco Neto.

Brasil (5)

Lelê; Tarciane, Thais Ferreira e Fê Palermo; Tainá Maranhão (Luany, 26'/2°T), Brena (Ary Borges, 15'/2°T), Duda Sampaio (Yaya, 15'/2°T) e Yasmin (Isabela, 26'/2°T); Ludmila (Bruninha, aos 39'/2°T), Dudinha e Gabi Zanotti (Bia Zaneratto, 26'/2°T). Técnico: Arthur Elias.

GOLS: Gabi Zanotti (B), com 1min, Ludmila (B), aos 16, e Dudinha (B), aos 36 minutos do primeiro tempo. Isabela, aos 27, e Bia Zaneratto, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Tarciane e Ludmila (B) e Carole Costa (P).

ARBITRAGEM: Riem Hussein, auxiliada por Anne Uersfeld e Melissa Joos. VAR: Katrin Rafalski (quarteto alemão).