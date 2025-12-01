Botafogo x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada da Copinha Feminina. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Botafogo na próxima quarta-feira (3), às 18h, no Ceret, em São Paulo. O duelo é válido pela primeira rodada da Copinha Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Botafogo x Grêmio

Botafogo: Isadora; Sophia, Laira (Crisana), Thaynara e Karolzinha; Nayara, Maria Coutinho (Isabelly Gabriele) e Cabral; Rebeca, Camylle Pécla (Kerlly) e Rhaissa. Técnico: Alex Alves.

Grêmio: Josi; Allyne, Carol Quaresma e Maria Antonia; Ana Lays, Adri Aldana (Giovana Ferrari), Julia Martins, Luana Falconeri e Ana Vidal; Gisele e Maria. Técnico: Marcelo Mostardeiro.

Arbitragem para Botafogo x Grêmio

Ainda não divulgada pela FPF.

Onde assistir a Botafogo x Grêmio

O Youtube do Paulistão anuncia a transmissão.

Como chegam Botafogo x Grêmio

Botafogo

As cariocas chegam como campeãs do Brasileirão sub-20. Na competição, somaram nove vitórias, um empate e uma derrota, com 29 gols marcados e cinco sofridos.

Na Copinha, o Botafogo busca a taça inédita. A melhor campanha foi em 2023, quando ficou com o vice-campeonato.

Grêmio

As gaúchas não tiveram bom desempenho no Brasileirão sub-20, em que foram eliminadas ainda na primeira fase. Enquanto, no Gauchão da categoria, foram vice-campeãs.

Em relação à Copinha, as Mosqueteiras buscam superar a campanha de 2024. Na ocasião, foram eliminadas ainda na primeira fase.

Regulamento da Copinha Feminina

São 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. E, em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos da Copinha Feminina:

Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo

Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP

Ferroviária, Minas Brasília, e Centro Olímpico-SP Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino

São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo

Palmeiras, UDA-AL, e Botafogo Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense