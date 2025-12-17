Benfica e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela sexta rodada da Champions League Feminina. O jogo ocorre às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa.
Escalações para Benfica x PSG
Benfica: Lena Pauels; Lúcia Alves, Diana Gomes, Bratberg e Catarina Amado; Ucheibe, Anna Gasper e Carolina Tristao; Beatriz Cameirão, Diana Silva e Caroline Moller. Técnico: Ivan Baptista.
PSG: Mary Earps; Karchaoui, Elisa de Almeida, Bathy e Olga Carmona; Samoura, Yayá e Ornella; Echegini, Anais Ebayilin e Romée Leuchter. Técnico: Fabrice Abriel.
Onde assistir a Benfica x PSG
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.
