Atacante não renova com o Inter e acerta com o Bragantino para a próxima temporada do feminino

A atacante Iasmin é mais uma que não seguirá no Inter em 2026. A jogadora tem vínculo com o clube colorado apenas até 31 de dezembro, e não vai renovar. Na próxima temporada, ela atuará pelo Bragantino.
Formada na base colorada, a atleta estava no clube desde 2023. Pela base, somou 28 jogos e 13 gols. Enquanto, pelo profissional, foram 14 partidas, com oito gols e três assistências.
Em 2025, destacou-se na reta final da temporada, quando recebeu oportunidades no Gauchão. Ao todo, disputou 10 jogos, com sete gols e três assistências no campeonato regional.
Baiana de Salvador, a atleta também acumula passagens por Bahia e Vitória. Agora, terá sua primeira experiência no futebol paulista. Em 2026, o Bragantino jogará Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão.