Atacante não renova com o Inter e acerta com o Bragantino para a próxima temporada do feminino

Iasmin tem 21 anos e estava no Inter desde 2023. (Alexandre Battibugli / Agência Paulistão)

A atacante Iasmin é mais uma que não seguirá no Inter em 2026. A jogadora tem vínculo com o clube colorado apenas até 31 de dezembro, e não vai renovar. Na próxima temporada, ela atuará pelo Bragantino.

Formada na base colorada, a atleta estava no clube desde 2023. Pela base, somou 28 jogos e 13 gols. Enquanto, pelo profissional, foram 14 partidas, com oito gols e três assistências.

Em 2025, destacou-se na reta final da temporada, quando recebeu oportunidades no Gauchão. Ao todo, disputou 10 jogos, com sete gols e três assistências no campeonato regional.