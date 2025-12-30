Atacante do Inter acerta com o Corinthians para a próxima temporada

A atacante Belén Aquino não seguirá no Inter na próxima temporada. Com contrato vigente até dezembro do ano que vem, a atleta negociou com o Corinthians e será reforço do clube paulista para 2026. Por conta disso, o Colorado receberá uma contrapartida e ficará com um percentual em vendas futuras.
De acordo com o que foi apurado por ZH, o Inter tinha interesse na permanência da jogadora e chegou a fazer esforços para que ela seguisse no RS. No entanto, Belén Aquino preferiu seguir novos desafios.
Em Porto Alegre desde 2023, a uruguaia se despede do Colorado após 85 jogos, com 34 gols e 26 assistências. Os números fazem com que integre o top 5 de maiores artilheiras do clube desde a retomada, em 2017.
Na próxima temporada, ela voltará a trabalhar com o técnico Lucas Piccinato, com quem disputou a Libertadores de 2023. A meia Leticia Monteiro, que também jogou junto de Belén Aquino no Inter, também integra o elenco das Brabas.
Números de Belén Aquino pelo Inter
- 85 jogos
- 34 gols
- 26 assistências
- 1 título do Gauchão (2023)
- 1 título da Ladies Cup (2023)
Maiores artilheiras do Inter desde 2017
- 48 gols: Priscila
- 47 gols: Fabi Simões
- 38 gols: Shashá
- 34 gols: Belén Aquino
- 29 gols: Daiane Moretti
