Zagueira não renova com o Grêmio e encaminha acerto com o São Paulo

Tayla defendeu o Grêmio por duas temporadas. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A zagueira Tayla não defenderá as cores do Grêmio na próxima temporada. Com vínculo se encerrando em dezembro, a jogadora tem acerto encaminhado com o São Paulo para 2026.

Com 33 anos e capitã das Mosqueteiras, a defensora estava no clube desde 2024. Ao longo de duas temporadas, somou 46 jogos, com cinco gols e duas assistências pelo Grêmio. Tayla também foi bicampeã gaúcha.

Na carreira, a zagueira já havia passado pelo futebol paulista, ao defender as cores de Santos, Centro Olímpico e Ferroviária. Experiente, a jogadora também defendeu a Seleção Brasileira em diversas oportunidades, com duas Copas do Mundo no currículo.

Lista de saídas

Esta é a primeira saída confirmada do elenco gremista. Além de Tayla, porém, outras 14 gurias têm contrato se encerrando em dezembro deste ano. Entre elas, destaque para a meia Camila Pini, a zagueira Mónica Ramos e a volante Amanda Brunner, que são titulares.

Números de Tayla pelo Grêmio