Zagueira e atacante do Inter são convocadas para defender a seleção uruguaia na Liga das Nações

Belén Aquino foi convocada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A atacante Belén Aquino e a zagueira Fefa Lacoste foram convocadas para defender a seleção uruguaia na próxima data Fifa. As jogadoras do Inter disputarão a Liga das Nações — competição que dá vaga à Copa do Mundo de 2027.

A primeira partida será diante do Paraguai, em 28 de novembro, às 20h. Depois, a Celeste ainda enfrenta o Equador, em 2 de dezembro, às 18h.

O Uruguai disputou apenas um duelo na última data Fifa. Contra a Argentina, empatou em 2 a 2 e, portanto, está na sexta colocação da Liga das Nações. As duas seleções que ficarem nas primeiras colocações se classificam ao Mundial de 2027.

Situações no Inter

A atacante Belén Aquino tem contrato com o Inter até o final de 2026. Portanto, não é uma preocupação para o clube colorado. Diferente de Fefa Lacoste, que tem vínculo apenas até dezembro deste ano.

Todas as atletas já foram liberadas para um período de férias e retornarão apenas no início de 2026, para a pré-temporada.