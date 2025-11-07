Zagueira do Grêmio projeta decisão do Gauchão contra o Juventude; assista ao podcast

Grêmio e Juventude farão a final do Gauchão Feminino. As partidas serão disputadas em dois domingos, nos dias 16 e 23 de novembro.
Para projetar a decisão da competição estadual, o novo episódio do Resenha das Gurias recebeu a zagueira Tayla, das Mosqueteiras.
— O objetivo sempre é estar em uma final. Conseguimos esse objetivo e vamos para vencer. A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de jogar na Arena. É uma energia diferente. Vamos com tudo — destacou a defensora gremista.
Assista ao Resenha das Gurias
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.