Volante do Inter encaminha acerto com feminino do Cruzeiro para a próxima temporada

Capelinha se despede do Inter após 118 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A volante Capelinha é mais uma que não seguirá no Inter na próxima temporada. Com contrato se encerrando em dezembro, a meio-campista já tem acerto encaminhado com o Cruzeiro para 2026.

No Inter desde 2022, a jogadora se despede após 118 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Ao longo de quatro temporadas, também foi campeã gaúcha (2023) e vice-campeã brasileira (2022).

Polivalente, Capelinha chegou ao Inter como volante, mas também foi utilizada como lateral-direita e zagueira. Agora, encerra seu ciclo no Inter como a quarta atleta que mais vestiu as cores do clube.

Outras saídas

Além da meio-campista, outras duas atletas também já têm as saídas confirmadas. A goleira May e a lateral-esquerda Katrine não seguirão no Inter em 2026. Ambas acertaram suas transferências para o Santos.

Há, ainda, outras seis atletas com contrato se encerrando em dezembro deste ano. A zagueira Fefa Lacoste, as laterais Moniquinha e Thaini, a atacante Iasmin e as meio-campistas Pati Llanos e Rafa Mineira.

A zagueira Bruna Benites e a goleira Bárbara também têm vínculo com o Inter apenas até o final deste ano. Lesionadas, porém, as duas devem ter seus contratos renovados de maneira automática.

Números de Capelinha pelo Inter