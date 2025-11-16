"Vamos para Porto Alegre com a cabeça erguida", diz técnico do Juventude após derrota para o Grêmio pela final do Gauchão Feminino

Luciano Brandalise em coletiva após o jogo deste domingo. Valéria Possamai / Agência RBS

Técnico das Esmeraldas, Luciano Brandalise afirmou que não vai faltar vontade às jogadoras do Juventude para buscar uma vitória contra o Grêmio em Porto Alegre na próxima semana. Na partida de ida, neste domingo (16), as Mosqueteiras venceram por 3 a 0 no Alfredo Jaconi.

Na coletiva após a partida, Brandalise disse dos quatro confrontos contra o Grêmio neste ano, o deste domingo foi o Juventude ficou mais abaixo do tricolor.

— Ficou um pouco largo o resultado, tivemos algumas oportunidades também e não conseguimos aproveitar. Acho que das quadro partidas que enfrentamos o Grêmio nesse ano, foi a nós ficamos um pouquinho abaixo, até na parte individual, acho que as meninas sentiram toda essa maratona de jogos — disse.

Para conquistar o Gauchão Feminino, o Juventude precisa vencer o Grêmio por quatro gols de diferença na Arena, no próximo domingo (23). Brandalise diz que a equipe da serra gaúcha está "tranquila" e sabe o que fez para chegar à final.

— Vamos competir o tempo inteiro, porque a gente não chegou até aqui por acaso. Não tenho dúvida nenhuma que terça-feira elas vão estar no treino já com a cabeça alta. Nós vamos para Porto Alegre com a cabeça erguida, ninguém baixa a cabeça — declarou.

O técnico das Esmeraldas também reconheceu a qualidade do Grêmio e disse que a vitória é mérito das Mosqueteiras.

— O Grêmio tem uma equipe com jogadoras de seleção por que não dar mérito pro Grêmio?

Vale título

No próximo domingo (23), às 10h, Grêmio e Juventude voltam a duelar, desta vez na Arena, em Porto Alegre. As Mosqueteiras tem vantagem e pode perder por até dois gols de diferença para garantir o título.