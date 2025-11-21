Trio do Grêmio fala sobre campanha na Copa do Mundo Feminina sub-17

A seleção brasileira feminina fez uma campanha histórica no Mundial sub-17 em 2025. Pela primeira vez, as brasileiras chegaram na semifinal.
O grupo que ficou com o quarto lugar contou com três jogadoras do Grêmio.
O novo episódio do Resenha das Gurias recebeu a goleira Josi, a zagueira Allyne e atacante Maria, que falaram sobre a experiência na competição disputada no Marrocos e conversaram a respeito da carreira no futebol.
Assista ao Resenha das Gurias
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.