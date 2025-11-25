Três jogadoras do Grêmio são convocadas para a disputa da Liga das Nações

Camila Arrieta foi convocada para defender a seleção paraguaia. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio terá três representantes na disputa da Liga das Nações. A lateral Camila Arrieta e as meio-campistas Daniela Montoya e Kika Moreno representarão suas seleções na data Fifa, que segue até 2 de dezembro.

Os amistosos são decisivos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e os dois primeiros colocados se garantem no Mundial. Enquanto o terceiro e o quarto disputarão a repescagem.

Convocadas gremistas

A lateral Camila Arrieta foi chamada para defender a seleção paraguaia. Nesta data Fifa, os jogos serão contra Uruguai e Chile. Desde que chegou ao Grêmio, ela já foi convocada duas vezes.

Outra atleta lembrada foi a meio-campista Daniela Montoya, que representará a Colômbia. A seleção fará apenas um duelo, contra a Bolívia, nesta parada.

Por fim, a última chamada foi a volante Kika Moreno, da seleção venezuelana. Os jogos serão diante de Equador e Peru.

Jogos da Liga das Nações nesta data Fifa

28/11 (sexta-feira)

18h: Peru x Chile

18h: Bolívia x Colômbia

20h: Equador x Venezuela

20h: Paraguai x Uruguai

2/12 (terça-feira)