Três atletas do Juventude que podem decidir o Gauchão Feminino

Juventude abre a disputa da final jogando em casa. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude almeja o terceiro Gauchão Feminino de sua história. Após 17 anos, as Esmeraldas estão novamente na final e, agora, tentarão desbancar o atual campeão.

O primeiro jogo diante do Grêmio ocorre no próximo domingo (16), às 15h, em Caxias do Sul. Enquanto a volta será em 23 de novembro, às 10h30min, em Porto Alegre.

Para surpreender o Tricolor, o Juventude tem alguns trunfos no elenco. Zero Hora destaca três atletas que podem fazer a diferença na decisão. Confira abaixo.

Renata May (goleira)

Renata May tem 1m90cm. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Com 32 anos e 1m90cm, a experiente goleira foi um dos grandes nomes do Juventude para permanecer na Série A-1 do Brasileirão. Titular nos 15 jogos, teve a melhor média de pontos entre todas as atletas que estiveram em campo pelo campeonato: 7.73 — segundo a plataforma Sofascore.

No Gauchão, também destacou-se nas semifinais, ao parar Belén Aquino e garantir a disputa nos pênaltis, em Porto Alegre. Agora, Renata May pode ser um trunfo do Juventude para impedir o melhor ataque do Estadual de se sobressair.

Para além de tudo isso, ainda há a lei da ex. Em 2018, a goleira integrava o elenco gremista que foi campeão gaúcho.

Dani Ortolan (centroavante)

Dani Ortolan é a artilheira do Gauchão Feminino, com nove gols. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

Outra ex-Grêmio, a atacante Dani Ortolan chegou ao Juventude disposta a cravar seu nome na história. Contratada na janela de meio de ano, já soma 10 gols e duas assistências em 11 jogos pelo clube.

Os números fazem com que já figure no top 5 de maiores artilheiras do Alviverde desde a retomada do departamento. Mas isso não basta para a centroavante, que desde sua chegada às Esmeraldas fala em conquista de títulos.

Com 27 anos, Dani Ortolan também ostenta a marca de artilheira do Gauchão. No Estadual, são nove gols em nove jogos.

Teté (atacante)

Teté brilhou nas semifinais contra o Inter. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

Mais jovem da lista, a atacante Teté foi crucial para a classificação do Juventude à final do Gauchão Feminino. Na ida contra o Inter, marcou o segundo gol. E, na volta, foi protagonista no lance que culminou a expulsão da goleira May.

Com apenas 21 anos, a jogadora voltou ao Alviverde nesta temporada, após dois anos no Botafogo. Em sua segunda passagem, já soma 24 jogos, com três gols e uma assistência.