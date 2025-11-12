Três atletas do Grêmio que podem decidir o Gauchão Feminino

Grêmio abre a disputa como visitante, atuando em Caxias do Sul. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio sonha em conquistar o hexa do Gauchão Feminino. Finalista nas últimas oito edições, o Tricolor volta a disputar o título em 2025 e, desta vez, terá o Juventude como adversário.

O primeiro jogo ocorre no próximo domingo (16), às 15h, em Caxias do Sul. Enquanto a volta será em 23 de novembro, às 10h30min, em Porto Alegre.

Para confirmar o favoritismo, o Grêmio tem alguns trunfos no elenco. Zero Hora destaca três atletas que podem fazer a diferença na decisão. Confira abaixo.

Camila Pini (meia)

Camila Pini é a rainha das bolas paradas gremistas. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A experiente meio-campista é um dos grandes nomes do elenco gremista. Com 35 anos, Camila Pini destacou-se em momentos importantes da temporada — como os clássicos diante do Inter, em que apareceu marcando gols.

Contratada neste ano, a meia já soma seis gols e quatro assistências em 24 jogos pelo Tricolor. Como trunfo, Camila Pini também aparece nas bolas paradas. Foram dois gols de falta ao longo de 2025.

Giovaninha (atacante)

Giovaninha é a sétima maior artilheira da história gremista. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Jovem promessa do elenco gremista, Giovaninha é uma das grandes artilheiras do clube. Com 20 gols desde que chegou a Porto Alegre, é a sétima atleta que mais balançou as redes pelo clube desde a retomada do departamento.

Rápida e habilidosa, a atacante também é a vice-artilheira do Gauchão Feminino, com oito gols. Ao longo do ano, já balançou as redes em 12 oportunidades e ainda concedeu cinco assistências.

Agora, Giovaninha é uma das esperanças do Grêmio para buscar o segundo bicampeonato consecutivo de sua história — o primeiro após a reabertura do futebol feminino.

Maria Dias (atacante)

Maria Dias brilha em momentos decisivos. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Se há uma palavra para definir Maria Dias é decisiva. Através de finalizações dela, o Grêmio conquistou a Ladies Cup 2024 e a classificação à final do Gauchão 2025. Agora, o Tricolor espera contar com a atacante em mais um momento importante.

Com 30 anos, Maria Dias chegou ao Grêmio na reta final de 2024. Até então, já soma 28 jogos, com nove gols e quatro assistências pelo clube.

Nesta temporada, sofreu com uma lesão de ligamento colateral medial (LCM) no joelho direito. Mas, diante do Brasil-Far, provou que está 100% recuperada e pronta para chamar a responsabilidade.