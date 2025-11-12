Três atletas do Grêmio que podem decidir o Gauchão Feminino

O Grêmio sonha em conquistar o hexa do Gauchão Feminino. Finalista nas últimas oito edições, o Tricolor volta a disputar o título em 2025 e, desta vez, terá o Juventude como adversário.
O primeiro jogo ocorre no próximo domingo (16), às 15h, em Caxias do Sul. Enquanto a volta será em 23 de novembro, às 10h30min, em Porto Alegre.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
Para confirmar o favoritismo, o Grêmio tem alguns trunfos no elenco. Zero Hora destaca três atletas que podem fazer a diferença na decisão. Confira abaixo.
Camila Pini (meia)
A experiente meio-campista é um dos grandes nomes do elenco gremista. Com 35 anos, Camila Pini destacou-se em momentos importantes da temporada — como os clássicos diante do Inter, em que apareceu marcando gols.
Contratada neste ano, a meia já soma seis gols e quatro assistências em 24 jogos pelo Tricolor. Como trunfo, Camila Pini também aparece nas bolas paradas. Foram dois gols de falta ao longo de 2025.
Giovaninha (atacante)
Jovem promessa do elenco gremista, Giovaninha é uma das grandes artilheiras do clube. Com 20 gols desde que chegou a Porto Alegre, é a sétima atleta que mais balançou as redes pelo clube desde a retomada do departamento.
Rápida e habilidosa, a atacante também é a vice-artilheira do Gauchão Feminino, com oito gols. Ao longo do ano, já balançou as redes em 12 oportunidades e ainda concedeu cinco assistências.
Agora, Giovaninha é uma das esperanças do Grêmio para buscar o segundo bicampeonato consecutivo de sua história — o primeiro após a reabertura do futebol feminino.
Maria Dias (atacante)
Se há uma palavra para definir Maria Dias é decisiva. Através de finalizações dela, o Grêmio conquistou a Ladies Cup 2024 e a classificação à final do Gauchão 2025. Agora, o Tricolor espera contar com a atacante em mais um momento importante.
Com 30 anos, Maria Dias chegou ao Grêmio na reta final de 2024. Até então, já soma 28 jogos, com nove gols e quatro assistências pelo clube.
Nesta temporada, sofreu com uma lesão de ligamento colateral medial (LCM) no joelho direito. Mas, diante do Brasil-Far, provou que está 100% recuperada e pronta para chamar a responsabilidade.
