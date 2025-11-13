Três atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção brasileira feminina sub-20

Técnica Camilla Orlando convocou a seleção para os amistosos de novembro. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada, na tarde desta quinta-feira (13), pela técnica Camilla Orlando para os amistosos de novembro. A equipe fará jogos contra Argentina e Paraguai na data Fifa.

Entre as 23 chamadas, o destaque fica por conta das três atletas que jogam pela dupla Gre-Nal. As atacantes Julia Martins e Gisele atuam pelo Grêmio. Enquanto a zagueira Bianca Martins defende o Inter.

A seleção participará de um triangular em Ezeiza, em Buenos Aires. Os jogos serão realizados nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai, respectivamente.

Todos os testes são preparatórios para o Sul-Americano de 2026. A competição ocorre de 4 a 28 de fevereiro, em sede a ser divulgada pela Conmebol.

Convocadas do Brasil

Goleiras

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

Janny - Fluminense

Defensoras

Ana Bia - São Paulo

Bia Martins - Inter

Duda Mattos - Flamengo

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

Isabela - Flamengo

Samara - Santos

Sarah - Ferroviária

Meio-campistas

Adrielly - Fluminense

Clarinha - Benfica (POR)

Julia - Grêmio

Nayara - Botafogo

Nogueira - Ferroviária

Vitorinha - São Paulo

Atacantes