Três atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para seleção brasileira feminina sub-20

A seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada, na tarde desta quinta-feira (13), pela técnica Camilla Orlando para os amistosos de novembro. A equipe fará jogos contra Argentina e Paraguai na data Fifa.
Entre as 23 chamadas, o destaque fica por conta das três atletas que jogam pela dupla Gre-Nal. As atacantes Julia Martins e Gisele atuam pelo Grêmio. Enquanto a zagueira Bianca Martins defende o Inter.
A seleção participará de um triangular em Ezeiza, em Buenos Aires. Os jogos serão realizados nos dias 26 e 29 de novembro, contra Argentina e Paraguai, respectivamente.
Todos os testes são preparatórios para o Sul-Americano de 2026. A competição ocorre de 4 a 28 de fevereiro, em sede a ser divulgada pela Conmebol.
Convocadas do Brasil
Goleiras
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
- Janny - Fluminense
Defensoras
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Inter
- Duda Mattos - Flamengo
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
- Isabela - Flamengo
- Samara - Santos
- Sarah - Ferroviária
Meio-campistas
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica (POR)
- Julia - Grêmio
- Nayara - Botafogo
- Nogueira - Ferroviária
- Vitorinha - São Paulo
Atacantes
- Carioca - Fluminense
- Dudinha - Ferroviária
- Evelin - Santos
- Gisele - Grêmio
- Puccinelli - Hutchinson College (EUA)
- Thayná - Fortaleza