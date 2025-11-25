Técnico do Inter valoriza vantagem na final do Gauchão Feminino sub-17, mas enfatiza sobre próximo Gre-Nal: "Vai ser muito difícil"

Inter venceu com gol de Laurinha. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão a um empate de serem campeãs do Gauchão Feminino sub-17. O Inter conquistou a vantagem nesta segunda-feira (24), ao vencer o Grêmio por 1 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O gol do triunfo veio dos pés de Laurinha, a artilheira da competição, após falta cobrada por Isadora Rech. A jogada havia sido trabalhada com frequência durante a semana, contou o técnico David da Silva.

Leia Mais Inter vence o Grêmio e abre vantagem na final do Gauchão Feminino sub-17

— Foi um jogo com várias fases, digamos. Tem momentos em que jogamos melhor, momentos em que o Grêmio conseguiu jogar melhor. Teve muita disputa e conseguimos fazer o gol num lance de bola parada, que trabalhamos bastante. Mas destaco a coragem das meninas de poder jogar bem, colocar a bola no chão — avaliou o treinador colorado, que também enfatizou o espírito da equipe:

— Também destaco que são muitas "meninas Gre-Nal" aqui, que conseguem jogar, vencer. Estou invicto na base (nos clássicos) e isso me dá muita confiança para passar isso à elas.

Próximo clássico

Agora, serão pouco menos de três dias antes do próximo clássico. Na quinta-feira (27), às 18h, Inter e Grêmio se reencontram no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— Primeiro, é recuperar. Elas têm de descansar, ficar prontas para o treino de amanhã (terça-feira) já para vemos qual vai ser a melhor estratégia para o jogo. Acredito que por ser realmente um curto lapso, não serão muitas mudanças em questão de parte de tática de ambas equipes — afirmou o treinador colorado, que também valorizou a qualidade gremista:

— Nós também sabemos que do outro lado tem um trabalho muito bem feito, com meninas muito talentosas, e que realmente vai ser muito difícil.