Técnico do Grêmio exalta equipe na vitória sobre o Juventude e mantém pé no chão: "Nada está vencido"

As Mosqueteiras atropelaram as Esmeraldas neste domingo (16), na ida da final do Gauchão Feminino. O Grêmio venceu por 3 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com gols de Giovaninha, Camila Pini e Yamila, e vai com a vantagem para o jogo de volta.

A vitória com um placar largo empolga, mas o técnico Cyro Leães fez questão de manter os pés no chão. A semana será de foco total nas estratégias para o jogo da volta.

— A gente sabe que nada está vencido. Eu tenho experiência suficiente para entender e ver as armadilhas que uma vitória no primeiro jogo como essa traz. E nós não vamos cair em armadilhas desnecessárias. A gente vai fazer uma semana muito forte de preparação, porque o jogo da Arena é um outro jogo, que não tem nada a ver com esse — declarou.

O jogo deste domingo saiu como planejado, segundo o técnico. A ideia de não jogar com uma centroavante e povoar o centro do campo para encontrar espaços resultou no placar favorável. Leães destacou o comprometimento das jogadoras com a estratégia planejada:

— Hoje, profissionalmente, eu saio feliz e satisfeito por ter visto uma equipe madura que colocou em prática o que a gente treinou. Eu acho que isso é profissionalismo. Isso deve ser ressaltado, a entrega de todas as nossas atletas e a vontade de fazer o que a gente combina.

Projetando a partida da volta, no próximo domingo (23), na Arena, o treinador afirmou valorizou a qualidade da equipe adversária e afirmou que será preciso "estar preparado para minimizar as vantagens do Juventude".

— E tentar fazer o nosso jogo, que eu não vou falar qual que vai ser, mas certamente vai ter surpresa — prometeu.

Valorização do futebol feminino

No Alfredo Jaconi, as Mosqueteiras contaram com o apoio incansável da torcida gremista que se fez presente. No final da partida, as jogadoras foram para a arquibancada receber o carinho dos gremistas. Por isso, Cyro Leães fez o pedido: Arena lotada no próximo domingo.

— Esse momento com o torcedor, elas merecem isso. Elas precisam de mais momentos como esse. Elas precisam desta troca de carinho e desta troca de energia com a torcida do Grêmio mais vezes, para que a torcida se identifique cada vez mais com esse grupo e esse grupo também consiga representar essa torcida cada vez mais — disse.

