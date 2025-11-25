Seleção Feminina inicia preparação para amistoso contra a Noruega; veja programação

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para os amistosos da data Fifa. Os treinos visando o jogo contra a Noruega serão no La Quinta Marbella Football Center, na Espanha. Depois, o Brasil viaja para Aveiro, onde segue os trabalhos para enfrentar Portugal.
A delegação se apresentou, por completo, na última segunda-feira (25), na cidade de Marbella. O primeiro treino também já foi realizado, no mesmo dia.
O destaque fica por conta de nove gurias passaram pela dupla Gre-Nal e estarão à disposição de Arthur Elas. São quatro atletas que já defenderam o Tricolor (Lorena, Claudia, Mariza e Luany) e cinco que jogaram pelo Colorado (Isa Haas, Isabela, Bruninha, Duda Sampaio e Tainá Maranhão).
Próximos amistosos
Agora, a Seleção segue a programação até o primeiro teste, na sexta-feira (28), às 15h, contra a Noruega. O jogo será no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha.
Depois, a Seleção Brasileira volta a campo em 2 de dezembro, às 16h45min, contra Portugal. Esta partida será no Estádio Municipal de Aveiro, em solo português.
Todos os testes são preparatórios para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.
Confira a programação:
MARBELLA - ESPANHA
- Segunda, às 16h: treino (La Quinta Marbella Football Center)
- Terça, às 15h: treino (La Quinta Marbella Football Center)
- Quarta, às 16h: treino (La Quinta Marbella Football Center)
- Quinta, 18h30min: treino (Estádio Municipal de La Linea)
- Sexta, 15h: amistoso — Noruega x Brasil
- Sábado, às 16h: treino (La Quinta Marbella Football Center)
AVEIRO - PORTUGAL
- Segunda, às 18h30min: treino (Estádio Municipal de Aveiro)
- Terça, 16h45min: amistoso — Portugal x Brasil