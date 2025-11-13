Seleção Brasileira feminina é convocada para data Fifa; veja a lista

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta quinta-feira (13), a Seleção Brasileira feminina para a próxima data Fifa. Foram 24 atletas chamadas para os amistosos contra Noruega e Portugal.
Entre as lembradas, o destaque fica por conta de nove que passaram pela dupla Gre-Nal. São quatro atletas que já defenderam o Tricolor (Lorena, Claudia, Mariza e Luany) e cinco que jogaram pelo Colorado (Isa Haas, Isabela, Bruninha, Duda Sampaio e Tainá Maranhão).
A lista ainda tem algumas novidades, como as convocações da goleira Lelê e da atacante Gabi Zanotti, ambas do Corinthians. Assim como a meio-campista Brena, do Palmeiras.
Próximos amistosos
O primeiro teste ocorre em 28 de novembro, às 15h, contra a Noruega. O jogo será no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha.
Depois, a Seleção Brasileira volta a campo em 2 de dezembro, às 16h45min, contra Portugal. Esta partida será no Estádio Municipal de Aveiro, em solo português.
Convocadas do Brasil
Goleiras
- Lorena - Kansas City (EUA)
- Claudia - Fluminense
- Thais Lima - Benfica (POR)
- Lelê - Corinthians
Zagueiras
- Tarciane - Lyon (FRA)
- Isa Haas - Cruzeiro
- Mariza - Corinthians
- Fê Palermo - Palmeiras
- Thais Ferreira - Corinthians
Laterais
- Isabela - PSG (FRA)
- Bruninha - Gotham (EUA)
- Yasmim - Real Madrid (ESP)
Meio-campistas
- Angelina - Orlando Pride (EUA)
- Duda Sampaio - Corinthians
- Ary Borges - Racing Louisville (EUA)
- Brena - Palmeiras
- Yayá - PSG (FRA)
Atacantes
- Luany - Atlético de Madrid (ESP)
- Dudinha - San Diego Wave (EUA)
- Bia Zaneratto - Kansas City (EUA)
- Gabi Zanotti - Corinthians
- Ludmila - Chicago Starts (EUA)
- Gabi Portilho - Gotham (EUA)
- Tainá Maranhão - Palmeiras