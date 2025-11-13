Seleção Brasileira feminina é convocada para data Fifa; veja a lista

Duda Sampaio, ex-Inter, está na lista de Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta quinta-feira (13), a Seleção Brasileira feminina para a próxima data Fifa. Foram 24 atletas chamadas para os amistosos contra Noruega e Portugal.

Entre as lembradas, o destaque fica por conta de nove que passaram pela dupla Gre-Nal. São quatro atletas que já defenderam o Tricolor (Lorena, Claudia, Mariza e Luany) e cinco que jogaram pelo Colorado (Isa Haas, Isabela, Bruninha, Duda Sampaio e Tainá Maranhão).

A lista ainda tem algumas novidades, como as convocações da goleira Lelê e da atacante Gabi Zanotti, ambas do Corinthians. Assim como a meio-campista Brena, do Palmeiras.

Próximos amistosos

O primeiro teste ocorre em 28 de novembro, às 15h, contra a Noruega. O jogo será no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha.

Depois, a Seleção Brasileira volta a campo em 2 de dezembro, às 16h45min, contra Portugal. Esta partida será no Estádio Municipal de Aveiro, em solo português.

Convocadas do Brasil

Goleiras

Lorena - Kansas City (EUA)

Claudia - Fluminense

Thais Lima - Benfica (POR)

Lelê - Corinthians

Zagueiras

Tarciane - Lyon (FRA)

Isa Haas - Cruzeiro

Mariza - Corinthians

Fê Palermo - Palmeiras

Thais Ferreira - Corinthians

Laterais

Isabela - PSG (FRA)

Bruninha - Gotham (EUA)

Yasmim - Real Madrid (ESP)

Meio-campistas

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Duda Sampaio - Corinthians

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Brena - Palmeiras

Yayá - PSG (FRA)

Atacantes