Rede Globo fecha acordo para transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027

Beira-Rio será uma das sedes das partidas do Mundial. Renan Mattos / Agencia RBS

Todos os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 serão transmitidos pelas plataformas da Globo. O acordo entre a emissora e a Fifa foi anunciado nesta segunda-feira (10).

Sediado pela primeira vez no Brasil, o torneio com 32 seleções ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Conforme anunciado pelo ge.globo, os canais SporTV transmitirão todos os 64 jogos da Copa. A TV Globo exibirá até 56 confrontos, ficando fora da lista os duelos simultâneos na última rodada da fase de grupos. O globoplay concentra todas as transmissões, além de oferecer gratuitamente uma cobertura especial feita pela ge.tv.

— A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ será um evento histórico para o futebol e para o país. Reflete o valor que o esporte conquistou no Brasil e para a Fifa, com quem a Globo se orgulha pela parceria que proporcionará mais uma grande cobertura para todos os brasileiros — disse o diretor de Direitos Esportivos Globo, Fernando Manuel Pinto.

Oito cidades brasileiras receberão jogos: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Por sediar o torneio, o Brasil já está classificado. Na capital gaúcha, o Beira-Rio será sede de algumas partidas da competição. A final deve ocorrer no Maracanã.