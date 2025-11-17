RBS TV transmitirá o segundo jogo da final do Gauchão Feminino entre Grêmio x Juventude

Ida, na Serra, terminou com vitória gremista por 3 a 0. Porthus Junior / Agencia RBS

A RBS TV transmitirá o jogo da volta da final do Gauchão Feminino entre Grêmio e Juventude. A partida será realizado no próximo domingo (23), às 10h, na Arena.

Na briga pelo título, a vantagem é das Mosqueteiras, que venceram por 3 a 0 no jogo da ida, no Alfredo Jaconi, e podem perder por até dois gols de diferença que garantem o bicampeonato – o sexto da história gremista.

O duelo entre Grêmio e Juventude marca uma final inédita do estadual, que há oito anos era decidido em um clássico Gre-Nal. As Esmeraldas eliminaram o Inter e disputam sua primeira final desde a reabertura do Departamento Feminino, em 2021.

Já o Grêmio chega com a melhor campanha, é o time com o melhor ataque e a melhor defesa, sofreu apenas uma derrota e três gols.

A decisão na Arena também terá um duelo individual entre as equipes. As atacantes Giovaninha e Dani Ortolan brigam pela artilheira da competição – ambas têm nove gols.