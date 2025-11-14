"Queremos continuar fazendo história", afirma lateral do Juventude antes de final do Gauchão Feminino

Carol Ladaga chegou ao Juventude neste ano. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude sonha em terminar o ano fazendo história. Depois de voltar à final do Gauchão Feminino após 17 anos, o Alviverde almeja superar o favoritismo do Grêmio para conquistar mais um título estadual.

A primeira parte da decisão será neste domingo (16), às 15h, em Caxias do Sul. Enquanto a finalíssima ocorre em 23 de novembro, às 10h30min, em Porto Alegre.

— A gente sabe que fez história até aqui, mas não diminuímos o ritmo. Os treinamentos e a intensidade têm de ser os mesmos. Queremos continuar fazendo história e, quem sabe, com esse título — afirmou a lateral Carol Ladaga em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.

Velhos conhecidos

Será a quarta vez que as equipes duelarão na temporada. Em Brasileirão e Gauchão, Juventude e Grêmio ficaram frente a frente. E, até então, a vantagem é Tricolor.

— O que aconteceu, já ficou para trás, agora são outros dois jogos. E são coisas completamente diferentes. Eu sou muito ansiosa, então já quero logo jogar, fazer esse primeiro jogo para sabermos o que vai ser. A gente tem trabalhado duro, acredito que elas também tenham, são grandes equipes — enfatizou a jogadora do Juventude.

Assista a entrevista na íntegra

Um dos trunfos das Esmeraldas para superar as Mosqueteiras será o apoio da torcida. Pela 10ª vez desde a retomada do departamento, o time feminino jogará no Alfredo Jaconi. O aproveitamento, até então, é exemplar: cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

— É a nossa casa e ter o torcedor aqui com a gente, nos apoiando, faz muita diferença. O incentivo de amigos, de familiares, faz com que nos sintamos mais acolhidas. Sabemos que o campo é diferente, a atmosfera é diferente, então vai ser um ingrediente a mais para nós — disse Carol Ladaga.

A fim de atrair o torcedor, o Juventude fez promoção de ingressos. Os alviverdes poderão acessar o Alfredo Jaconi mediante doação de 2 kg de alimento não-perecível ou um litro de leite.