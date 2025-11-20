PSG x Bayern de Munique hoje: onde assistir ao vivo,  placar e escalações pela Champions League Feminina

O confronto entre PSG x Bayern de Munique, válido pela 4ª rodada da Champions League Feminina, será às 17h desta quinta-feira (20). A partida ocorre no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.
Escalações para PSG x Bayern de Munique
PSG: Earps; De Almeida, Samoura e Bathy; Ajibade, Echegini, Diakité, Karchaoui e Carmona; Kanjinga e Gilbert. Técnico: Paulo César.
Bayern de Munique: Grohs; Gwinn, Ballisager, Viggósdóttir e Kett; Tanikawa, Stanway, Dallmann, Harder e Bühl; Schüller. Técnica: José Barcala.
Arbitragem para PSG x Bayern de Munique
Alina Peşu (ROU), auxiliada por Daniela Constantinescu (ROU) e Catalina Nan (ROU). VAR: Ovidiu Haţegan (ROU)
Onde assistir a PSG x Bayern de Munique
- A Disney+ anuncia a transmissão.