Por que Marta não foi convocada para a Seleção Brasileira? Saiba o motivo

Marta não foi chamada nas últimas duas convocações. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira foi convocada, na tarde desta quinta-feira (13), para os últimos amistosos da temporada. Entre as 24 atletas chamadas por Arthur Elias, uma ausência foi sentida: Marta.

Desde a conquista da Copa América, a camisa 10 não apareceu nas listas do treinador. Foram duas convocações divulgadas na reta final de 2025.

— Ela já entregou tanto para a Seleção, e eu já disse isso outras vezes, é importante a gente ter um equilíbrio de ter a Marta em muitas convocações e também não ter a Marta em outras convocações — disse Arthur Elias.

O treinador brasileiro também prometeu que Marta voltará a ser lembrada em 2026:

— Depois desse mata-mata (pela NWSL), ela vai casar. Deixa ela descansar um pouquinho, aí ela volta no ano que vem — explicou.

Antes de encerrar a coletiva, Arthur também fez questão de enfatizar a importância da maior de todos os tempos para a Seleção Brasileira e, também, para a última conquista: a Copa América 2025.

— A Marta segue sendo muito importante para a Seleção, como sempre foi, a maior jogadora do mundo. Um orgulho imenso tê-la conosco. Na Copa América, o que aconteceu com ela foi mágico na final. Se ela não acerta aquele chute, a gente não ia vencer a Colômbia, seríamos vice-campeões e, de repente, viria toda essa cobrança e as pessoas iam avaliar o trabalho de forma diferente — afirmou Arthur Elias.

Lista do professor

O treinador convocou 24 atletas para os testes da última data Fifa, em solo europeu. O primeiro teste ocorre em 28 de novembro, às 15h, contra a Noruega. O jogo será no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha.